Oyun oynamayı bırakıp kaydırak üzerinde namaz kılan çocuk İHA'ya konuştu

5 Ocak 2017 tarihinde İzmir Adliyesine saldıran bölücü terör örgütü üyeleri ile çatışmaya giren ve teröristleri etkisiz hale getiren polis memuru Fethi Sekin şehit düşmüştü. 2 yıl önce evinde bulunduğu esnada felç geçiren ve yatağa bağlı şekilde yaşayan şehit Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin, pazartesi günü yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Baba Sekin, dün Baskil ilçesi Doğancık köyünde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası defnedildi. Öğlen namazı sırasında bir vatandaşın cep telefonuna duygu dolu anlar yansıdı. 7 yaşındaki Ömer Toprak Gündoğdu, park alanında oynadığı sırada namazının kılındığını gördü. Oyun oynamayı bırakan 7 yaşındaki çocuk, kaydırağın üstünde namaz kılmaya başladı. O anlara şahit olanlar duygu dolu anlar yaşadı.

Yakup Sağlam

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