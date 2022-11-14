Oyun oynarken yangın çıkaran 3 çocuk hastanelik oldu

Yangın, Ulus Mahallesi 2155 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın 4. katında bulunan çocuklar, evin içerisinde oynarken yatağı yaktı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yatakta çıkan yangını söndürdü. Yangın sonrasında çocuklar Y.A.Ç. (4), H.Ç. (7) E.Ç. (8) ve anneleri B.Ç. ambulansa alınarak tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.

Mustafa Uslu

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