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Oyun oynarken yangın çıkaran 3 çocuk hastanelik oldu

Oyun oynarken yangın çıkaran 3 çocuk hastanelik oldu
Oyun oynarken yangın çıkaran 3 çocuk hastanelik oldu

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 3 çocuk, oyun oynarken evin içerisindeki yatağı yaktı. Yangın sonrasında çocuklar ve anneleri hastanelik oldu.

Oyun oynarken yangın çıkaran 3 çocuk hastanelik oldu - Tıkla İzle

Yangın, Ulus Mahallesi 2155 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın 4. katında bulunan çocuklar, evin içerisinde oynarken yatağı yaktı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yatakta çıkan yangını söndürdü. Yangın sonrasında çocuklar Y.A.Ç. (4), H.Ç. (7) E.Ç. (8) ve anneleri B.Ç. ambulansa alınarak tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.

Mustafa Uslu

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