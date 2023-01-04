Oyun oynarken yangın çıkardılar

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Yaka Mahallesi'ndeki bir evin oturma odasında iddiaya göre çakmak ile oyun oynayan çocuklar yangın çıkardı. Kısa sürede büyüyen yangın, oturma odasını sardı. Yardım istenmesi üzerine bölgeye Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ve mahalle sakinlerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken oturma odasının tamamen yandığı, diğer odaların da ısıdan zarar gördüğü bildirildi.

Hamdi Yörür - Eren Ayhan

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