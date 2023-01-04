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Oyun oynarken yangın çıkardılar

Oyun oynarken yangın çıkardılar
Oyun oynarken yangın çıkardılar

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir evde çocukların çakmakla oynarken çıkardığı iddia edilen yangın, büyük çapta hasara sebep oldu.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Yaka Mahallesi'ndeki bir evin oturma odasında iddiaya göre çakmak ile oyun oynayan çocuklar yangın çıkardı. Kısa sürede büyüyen yangın, oturma odasını sardı. Yardım istenmesi üzerine bölgeye Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ve mahalle sakinlerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken oturma odasının tamamen yandığı, diğer odaların da ısıdan zarar gördüğü bildirildi.

Hamdi Yörür - Eren Ayhan

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