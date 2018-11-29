Oyun tutkunları mükemmeli deneyimleyecek

Bilişim teknolojisinde gelişmeler, yeni teknolojiler baş döndürücü bir hızla ilerlemektedir. Yeni teknolojiler kullanıcılara yeni imkânlar, ekstra kolaylıklar sunmaktadır. Bu kapsamda kendisini yenileyen Casper 27” QUAD HD Monitör'ü sizin için inceledik.

Geniş ekran avantajıyla görüntü yırtılmalarını ortadan kaldıran yeni Casper 27” QUAD HD Monitör mükemmel oyun deneyimi arayan oyuncular için tasarlandı.

Türkiye'nin teknoloji markası Casper'ın satışa sunduğu yeni monitörü, çerçevesiz monitör tasarımı sayesinde oyun tutkunlarına sınırsız bir deneyim sunuyor. Oyun tutkunları, tasarımcılar ve yazılımcılar için özel olarak tasarlanan Casper 27” QUAD HD Monitör, ince profili ile alandan tasarruf sağlar ve metal gövdesiyle bir gergedan boynuzu kadar sağlam. Böylece kullanıcılar, kesintisiz çok ekranlı kurulumlar ile bir monitörden diğerine hızlı bir şekilde hareket edebiliyor. Uzun maraton oyun oturumları için ideal bir kullanım sunan Casper 27” QUAD HD Monitör, ergonomik olma özelliği taşıyor.

144 kere yenilenme oranı

Casper 27” QUAD HD Monitör, 144hz yenileme hızı ile tek bir detayı bile kaçırmadan her zaferin tadını çıkarmak isteyen oyun tutkunlarını kendine hayran bırakacak.

Hızlı oyun aksiyonlarında, 144 kere ekranı yenileme hızı sunan Casper 27” QUAD HD Monitör oldukça iddialı ve pürüzsüz bir oyun deneyimi sunuyor. Yazılım ve tasarım projelerinde de ekranın 144 kere yenilenme oranı olağanüstü kolaylık sağlar.

En gerçekçi yarış deneyimi

Casper 27” QUAD HD Monitör, tüm oyunlarda daha gerçekçi bir deneyime olanak sağlayan 1 milisaniye yanıt süresi özelliğini taşıyor. Profesyonel bir yarış sürücüsü gibi hissedilmesine imkân tanıyan monitör, özellikle hızlı tempoya dayalı oyunlarda hareket halindeki nesnelerin daha keskin görünmesini sağlıyor. Böylece kullanıcı, gerçekçi bir oyun deneyimi yaşıyor.

En hızlı ve nefes kesici oyun deneyimini sunmak için FreeSync teknolojisine sahip olan Casper 27” QUAD HD Monitör, takılmaların önüne geçiyor.

Üstün görüntü performansı

2560 1440 ekran çözünürlüğü ile daha net görüntü elde edilebilen Casper Casper 27” QUAD HD Monitör, oyun içinde kullanıcın aleyhine olabilecek hamleleri lehine çevirmelerine ve düşmanı alt etmelerine destek oluyor. Etkileyici detaylara sahip olan ve kesintisiz oyun deneyimi sunan Casper 27” QUAD HD Monitör, oyun tutkunlarını sürükleyici bir sanal dünyaya davet ediyor.