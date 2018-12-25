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Oyuncağını almak isterken beşinci kattan düştü

Oyuncağını almak isterken beşinci kattan düştü
Oyuncağını almak isterken beşinci kattan düştü

Hatay’da pencerenin kenarında bulunan oyuncağına uzanırken dengesini kaybederek beşinci kattan düşen 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Oyuncağını almak isterken beşinci kattan düştü - Tıkla İzle

Olay, Defne ilçesi Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi. Pencerenin sonunda bulunan oyuncağı almak için uzanan Nizamettin Sürmeli (12), dengesini kaybederek beşinci kattan düştü. Parke taşı döşeli zemine çakılan Nizamettin Sürmeli, ilk yardım ekiplerinin müdahalesinin ardından Antakya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan Sürmeli'nin cesedi otopsi için Hatay Bölge Hastanesine kaldırıldı.
Nizamettin Sürmeli'nin cenazesi Defne ilçesi Harbiye Mahallesi Mezarlığı Tatlılar Aile Kabristanına defnedilecek.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

Mehmet Bayrak
 

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