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Oyuncağının boğazına kaçması sonucu ölen öğrencinin okul personelinin 8 yıla kadar hapsi isteniyor

Oyuncağının boğazına kaçması sonucu ölen öğrencinin okul personelinin 8 yıla kadar hapsi isteniyor
Oyuncağının boğazına kaçması sonucu ölen öğrencinin okul personelinin 8 yıla kadar hapsi isteniyor

Ankara’daki Keçiören Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Mert Yağız Köksal’ın (7) şırınga şeklindeki oyuncak çikolatanın kapağının nefes borusuna kaçması sonucu ölümüyle ilgili 6 kamu görevlisi hakkında dava açıldı. Sanıkların "taksirle ölüme neden olma" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından 8 yıla kadar hapsi istendi. Okul müdürünün bu iki suçun yanı sıra "suç delillerini yok etme, gizleme, değiştirme" suçundan da ayrıca 5 yıla kadar cezalandırılması istendi.

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