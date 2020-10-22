Oyuncak almak için girdiği makineden çıkamadı, yardımına itfaiye koştu

Çin'de abla ve kardeş iki çocuk oyun makinesinden oyuncak almak istedi. Makineden oyuncak alamayan iki kardeş, yan tarafta bulunan diğer oyuncak makinesine yöneldi. Abla, makinenin oyuncak alındığı bölümünden kardeşini iterek içeri soktu. İçeri giren küçük çocuk makineden oyuncak almayı başardı ancak dışarı çıkamadı. Kardeşini makineden çıkaramayan abla çevredekilerden yardım istedi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi geldi. Makinede kalan küçük çocuk itfaiyenin yardımıyla kurtarılırken, o anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.