Oyuncak bebeğin içinden uyuşturucu çıktı

Edinilen bilgiye göre, Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin yaptığı operasyon sonucunda oyuncak bebeğin içine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi. Bir kargo şirketine gönderilen kargoyu almaya gelen M.B.Ç. isimli şahıs gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde ve kargo paketindeki oyuncak bebeğin içinde kokain ele geçirildi. Alınan ifade doğrultusunda 4 ayrı adrese operasyon düzenleyen ekipler 115,25 gram toz esrar, 3,16 gram metamfetamin ve hassas terazi ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.G., Y.M., M.B.Ç. ve Y.Ö. isimli şüphelilerin emniyette ki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi

Eren Ayhan

