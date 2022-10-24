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Oyuncak bebek içerisinden uyuşturucu madde çıktı

Oyuncak bebek içerisinden uyuşturucu madde çıktı
Oyuncak bebek içerisinden uyuşturucu madde çıktı

Denizli’de madde kullanarak ticaretini yapan 9 tacir, oyuncak bebek içine gizlenmiş uyuşturucu madde ve çok sayıda malzeme ile yakalandıktan sonra tutuklandı.

Denizli'de uyuşturucu ticaretinin önüne geçmek için çalışma başlatıldı. 17-23 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılan faaliyetlerde kimlikleri belirlenen şüphelilere operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmada uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan 9 tacir gözaltına alındı.

Faaliyette; toplam 448 gram metamfetamin maddesi , 6304 birim sentetik kannabinoid maddesi, 40 gram eroin maddesi, 265 gram esrar maddesi, 17 adet sentetik ecza hap, 5 adet extacy hap ve 1 adet hassas terazi, oyuncak içerisine gizlenmiş vaziyette metamfetamin maddesi ele geçirildi.

İfadeleri sonrası adli makamlara sevk edilen 9 tacir, “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Atilla Özer
 

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