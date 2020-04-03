Oyuncu Cansın Çekili korona virüse yakalandı

Oyuncu Cansın Çekili tüm dünyayı etkisi altına almaya devam eden korona virüse yakalandığını sosyal medya hesabından açıkladı.

Çekili açıklamasında, ”Aslında bittiğinde paylaşacaktım ama sanırım bugün fazla duygusal uyandım. Yaklaşık 20 günden fazla bronşit ve alerji ile uğraştığımı sanarken geçen hafta hastaneye gittiğimde yapılan test sonucum pozitif çıktı. Kendi karantinamı sürdürdüğüm döneme şimdi de daha da alan küçültüp odamda kalarak devam ediyorum, çünkü evde hastayım diye yanıma gelen ve kalan canım annem ve kardeşim var. Sıkılmaya hakkım yok, hakkımız yok. Hastalık o kadar zor ve yorucu ki; inanın başka birine de bulaştırırım ve ona da bir şey olur korkusu inanılmaz. Sanırım ben de bu kadar dikkat etmeme ve aşırı temkinli olmama rağmen hastane kontrollerim için sadece evden 4 kez çıktığımda kaptım ya da bilmiyorum o kadar çok şey dinledim ki düşünmüyorum da... Çünkü sağlam psikoloji şu süreçte en büyük ihtiyaç. Diyeceğim şu ki: kendinize çok dikkat edin başka da bir şey denmiyor, ben hiç ateşlenmedim ama hastalığın getirdiği birçok evreyi yaşadım, yaşıyorum... Öksürmekten mesela artık göğsüm ağrıyor, çok sevdiğim çikolatalardan asla tat alamıyorum, her gün bilmem kaç kez sıktığım parfümlerimin hepsi çekmeceme kalktı çünkü kokusunu alamıyorum... Zaten aldığım dönemlerde de öksürtüyor” dedi.

Açıklamasının devamında lütfen evde kalın diyen Çekili, "Yani bazen çok sevdiğiniz şeyler de size iyi gelmeyebiliyormuş bunu anladım. Sağlık diyorum çok önemli, zaten önemsiyorduk ama bunu daha da önemsediğimizi anlamak için böyle yaşanmışlıklara ihtiyaç duymayalım. Sağlıkçılara gelirsek hepsi o kadar özenli ki, bu süreçte günde kaç kere arandığımı bilmiyorum. Hepsi durumumu soruyor ve bilgilendirme yapıyorlar, onlara her gün 'asıl siz kendinize dikkat edin' diyorum. Çünkü ben evdeyim ama onlar? Onlar evlerinde değil, inanın işleri zor dediğimizden çok daha zor. Neyse ben iyiyim, iyi olacağım. Evdekilerin test sonuçlarını alınca en azından rahatlayacağım. Umarım negatiftir. Siz de iyi olun ve lütfen evde kalın” ifadelerini kullandı.