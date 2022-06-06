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Oyuncu İlker Kurt hayatını kaybetti | İlker Kurt kimdir?

Oyuncu İlker Kurt hayatını kaybetti | İlker Kurt kimdir?
Oyuncu İlker Kurt hayatını kaybetti | İlker Kurt kimdir?

Oyuncu İlker Kurt hayatını kaybetti. Kurt’un vefat haberini Filim-San Vakfı Müdürü Kıvanç Terzioğlu sosyal medya hesabından duyurdu.

Oyuncu İlker Kurt vefat etti. Kurt'un vefat haberini sosyal medya hesabından duyuran Filim-San Vakfı Müdürü Kıvanç Terzioğlu “Filim-San Vakfı üyelerimizden oyuncu dostunuz İlker Kurt'u kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz” paylaşımında bulundu.

İLKER KURT KİMDİR?

3 Nisan 1973 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İlk olarak 2000 yılında Su Sinekleri adlı televizyon dizisinde Behçet karakterini canlandırarak oyunculuğa başladı. İlk rol aldığı film 2008 yılındaki Başka Semtin Çocukları'dır. Asıl ününü Kanıt dizisinde oynadığı rolüyle buldu.

İLKER KURT DİZİ VE FİLMLERİ

Türkü filmi

Kınalı Kar

Bodrum Hakimi

Bir Çift Çizme

Pars: Kiraz Operasyonu

Hepsi bir

Ayrılık

Veda

Kanıt

Takım: Vatan Sana Canım Feda

Rüzgarlı Sokak

Osmanlı'da Derin Devlet

Umutsuz Ev Kadınları

Polis Akademisi: Alaturka

Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?

Antep Fıstığı

Karımı Gördünüz mü?

Arka Sokaklar

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