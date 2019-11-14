Oyuncu İsrafil Köse'nin ölümüne neden olan taksiciye para cezası

Kadıköy'de meydana gelen trafik kazasında oyuncu İsrafil Köse'nin hayatını kaybetmesine ilişkin taksi şoförü Bekir Serkut Özhan'ın “taksirle ölüme neden olma” suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada karar çıktı.

Anadolu 60. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Bekir Serkut Özhan ve avukatı Seher Ertürk katılırken, İsrafil Köse'nin eşi Şengül Zeybek ve avukatı Asım Çeker de salonda hazır bulundu.

Duruşmada söz alan katılan avukatı, “Tüm bilirkişi raporlarında sanığın kazanın oluşumunda asli derecede kusurlu olduğu tespit edilmiştir. Sanık yargılama aşamasında pişman olduğuna ilişkin bir beyan ya da davranışı olmamıştır. Müvekkillerden özür dahi dilememiştir” dedi.

Sanık avukatı söz alarak, “Dosyadaki tanığın soruşturma ve kovuşturma aşamasında ölenin aşırı hızlı kullanması ve bu sebeple araca uçarak gelip çarpmasının etkisiyle kazanın olduğunu söylemesine rağmen bu değerlendirilmemiştir. Yine raporda geçtiği üzere ölen alkollüdür. Ölenin asli kusurlu olduğu ortadadır. Müvekkilimin olayda kusuru olmadığı ortadadır. Müvekkilim ailesiyle birlikte kazadan sonra ‘geçmiş olsun' ziyaretinde bulunmuşlardır” diyerek müvekkilinin beraatini talep etti.

Sanık Özhan ise son sözünde, “Üzücü bir kazaydı. Olmaması gereken bir şeydi. Beraatimi istiyorum” dedi.

18 BİN 200 LİRA PARA CEZASI

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Bekir Serkut Özhan'ın “taksirle ölüme neden olma” suçundan önce 3 yıl hapse çarptırıldı. Sanığın cezasında iyi hal indirimi uygulayan ve hapis cezasını paraya çeviren mahkeme sanığın, ekonomik ve şahsi hallerini göz önünde bulundurarak 18 bin 200 lira adli para cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 21 Ağustos 2016 tarihinde oyuncu İsrafil Köse'nin Kadıköy'de motosikletiyle seyir halindeyken kapısı açılan taksiye çarparak yaralandığı anlatılmıştı. Kazada İsrafil Köse'nin hayatını kaybettiği aktarılırken, trafik kazası tutanağına göre Köse'nin 2.17 promil alkollü olduğunun tespit edildiği belirtilmişti.

İddianamede, taksi şoförü Bekir Serkut Özhan'ın "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Gamze Erdemir