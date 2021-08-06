Oyuncu Mehtap Bayri: 'Ormanları yakanları unutmayalım'

Menteşe ilçesi Kozağaç Mahallesi sınırlarına yaklaşan orman yangınında yanan sahalarda yangın ekipleri ile birlikte elinde tırmık ile soğutma çalışmalarına yakın dostları ile katılan oyuncu Mehtap Bayri, “Neredeyse bir haftayı geçen zaman diliminde gerçekten hepimiz içler acısı korkunç durumlardayız. Bütün ormanlarımız yanıyor ve ben bunu yapanları, müsaade edenleri asla unutmayacağız, unutmayalım. Ormanlarımızın bu hale gelmesine neden olanları lütfen unutmayalım. Korkunç. Burada dünya kadar canlı yandı. Kaplumbağası, ayısı, böceği, kanaryası, domuzu bütün ağaçlarımız yandı. Ekosistemimiz yanıyor. Gençlerimizin, hepimizin geleceği yanıyor. Lütfen sahip çıkalım. Herkes bir olmuş durumda, herkesten Allah razı olsun. Canla başla tek yürek olduk. Ormanlarımızı söndürmek için Orman Müdürlükleri, Tarım Müdürlükleri hepimiz el ele verdik. Herkes elinden geleni fazlası ile yapıyor. Herkesten Allah razı olsun. Dikkat edelim, doğamızı sevmeye devam edelim” dedi.

Bekir Tosun

