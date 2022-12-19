Oyuncu Pınar Deniz NetWork markası için kamera karşısında

Her sene köklerine bağlı kalarak yeniden yorumlanan ve metropol hayatının dinamizmine şık bir anlayışla eşlik eden giyim markası NetWork, yeni marka yüzü olarak sevilen oyuncu Pınar Deniz'i seçti. Markanın yeni yıl koleksiyonu için kamera karşısına geçen ünlü oyuncu farklı tarzda kıyafetlerle boy gösterdi. Deniz, sezonun trend aksesuarları ile gözalıcı bir şıklık oluşturdu. Farklı tarzda kıyafetleri taşıyan Deniz, dikkat çeken pozlar verdi.

Şıklığın ve elegan görünümün altını çizen saten ve kadife smokin takımlardan, cool görünüm veren deri ceketlerin yer aldığı koleksiyona markanın mağazalarından ve internet adresinden ulaşılıyor.

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