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Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Köksal Engür, hayatını kaybetti

Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Köksal Engür, hayatını kaybetti
Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Köksal Engür, hayatını kaybetti

Seslendirme sanatçısı ve oyuncu İsmail Köksal Engür, böbrek yetmezliğine bağlı rahatsızlığından ötürü 77 yaşında hayatını kaybetti.

Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Köksal Engür, hayatını kaybetti - Tıkla İzle

Ünlü oyuncu ve seslendirme sanatçısı Engür, "Leyla ile Mecnun" dizisinde oynadığı "Ak Sakallı Dede" rolüyle izleyicilerin hafızasında yer edinmişti.

Ölüm haberini oyuncu arkadaşı Cengiz Bozkurt duyurdu

Bozkurt Twitter'dan "Köksal Engür abimizi böbrek yetmezliğine bağlı komplikasyonlar sebebiyle kaybettik. Cenazesine dair açıklamayı yarın yapacağız. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağ olsun" yazdı.

Abdullah Altunbaş - Yağız Ekrem Çiftçi
 

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