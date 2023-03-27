Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Köksal Engür, hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu ve seslendirme sanatçısı Engür, "Leyla ile Mecnun" dizisinde oynadığı "Ak Sakallı Dede" rolüyle izleyicilerin hafızasında yer edinmişti.

Ölüm haberini oyuncu arkadaşı Cengiz Bozkurt duyurdu

Bozkurt Twitter'dan "Köksal Engür abimizi böbrek yetmezliğine bağlı komplikasyonlar sebebiyle kaybettik. Cenazesine dair açıklamayı yarın yapacağız. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağ olsun" yazdı.

Abdullah Altunbaş - Yağız Ekrem Çiftçi



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