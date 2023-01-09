Oyundan alınan futbolcu bıçakla sahaya girdi, maç tatil edildi

Çorum'da, 1. Amatör Küme'de mücadele eden İskilipspor- Ulukavakspor, İskilip İlçe Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısını Ulukavakspor Kadir Karaköse'nin attığı golle 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarının başında İskilipspor'dan Batuhan ile Ulukavakspor'dan Kadir Karaköse arasındaki gerilim üzerine maçın hakemi iki oyuncuya da sarı kart gösterdi. İskilipspor'lu futbolcunun ikinci sarı kartı olduğu için kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bu dakikadan sonra Ulukavakspor teknik heyeti, Kadir Karaköse'yi oyundan aldı ve soyunma odasına gönderdi. Kadir Karaköse, karşılaşmanın 57. dakikasında elinde bıçakla sahaya girerek İskilipsporlu futbolculara saldırmaya kalkışınca saha karıştı. Emniyet güçleri anında olaya müdahale ederek Kadir Karaköse'yi etkisiz hale getirdi ve sahadan çıkardı. Maçın hakemi Ertuğrul Ramazan Boyraz bu gelişme üzerine maçı tatil etti.

Bilal Arıcı

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