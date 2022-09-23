Oyunseverlerin oyun alanını farklılaştıran tüyolar

Heyecanın dorukta olduğu mücadeleci oyunlarda bambaşka evrenlerde kendini bulan oyun tutkunları için oyun oynanan alanın ambiyansı ciddi önem arz ediyor. Türk oyun ekosisteminde oyunseverlere özel ürünler tasarlayan Casper'ın güç ve performans bilgisayarı Excalibur, oyun deneyiminin keyfini çıkarmak için farklı atmosfer oluşturmak isteyen oyunseverlere uygulamaları gerekenleri şöyle sıraladı.

Işıl ışıl bir ortam için aydınlatmaya önem verin. İster oturma odasının küçük bir köşesi olsun, isterse tam teşekküllü bir oyun alanı olsun, oyun oynamak için aydınlatma seçeneklerinin göz önünde bulundurulması gerekiyor. Bir oyun alanı söz konusu olduğunda doğal ışık çok iyi bir seçim olmuyor. Özellikle parlaklık, görselleri etkilediği için genel oyun deneyimini mahvedebiliyor. Bu nedenle oda aydınlatması her zaman oynanan oyunları tamamlamayı hedeflemelidir. Oyun alanı için LED şeritler, tepe aydınlatması ve hatta disko ışıkları daha uygundur. Koltuk deyip geçmeyin. Ortalama bir oyuncu günde üç saatten fazlasını bilgisayar başında geçiriyor. Bu nedenle iyi bir oyuncu koltuğu yalnızca rahatlık için değil, vücut sağlığı için de gereklidir. Oyun alanı için daha ucuz bir koltuk seçmek cazip gelebilir. Ancak konfordan ödün vermek asla ideal değildir. Bir oyuncu koltuğunu seçerken ergonomi, malzeme kalitesi ve boyutlara dikkat etmek gerekiyor. Uzun süre oyun oynarken sırt ve vücut ağrısını en aza indirmek için bel destekli veya tam vücut destekli bir koltuk seçildiğinden emin olunmalı. Oyun sevdasında monitörü eksik etmeyin. İster profesyonel bir gamer olun ister oyun dünyasına girmiş yeni bir oyuncu, mükemmel bir oyun odasının en önemli ögesi doğru bir ekrana sahip olmaktır. Oyunseverlerin en çok dikkat ettiği ekran konusunda ise Casper Excalibur'un 34'' oyuncu monitörü bu işler için biçilmiş bir kaftan olarak oyuncuların karşısına çıkıyor. 1500R kavisli ekran teknolojisi ve WQHD çözünürlük ile oyuncuların kendilerini oyun dünyasının içinde hissetmesine yardımcı olan Exalibur 34'' Monitör, 165HZ ile aksiyonlu oyunlarda rakiplerin önüne geçmeye ve 1MS yanıt süresi ile kusursuz bir oyun deneyimi yaşamaya fırsat tanıyor. Ses kasmadan oyun oynanmaz. Oyunlarda oyuncuları bir adım öne taşıyacak en önemli faktörlerden biri de oyuncu kulaklığıdır. Kullanım sırasında kulağı tam saran, kaliteli malzemeden yapılmış bir kulaklık oyuncuyu ergonomik olarak da destekliyor. Kulaklıklarda fiziksel yapısının yanı sıra, ses deneyiminin de kaliteli olması oldukça önem arz ediyor. Savaş alanında sesin nereden geldiğini fark etmek isteyen oyunseverlere bu konuda bir sürpriz yine Excalibur'dan geliyor. Excalibur GH21 Oyuncu Kulaklığı, ses kasarak rakiplerini yenmek isteyen oyunseverler için özel tasarlandı. En sevilen oyunlardan ve stüdyolardan bazı ürünler ve dekorasyonlarla oyun alanını donatmak oyun zevkini daha da artıracaktır. Piksel halılar, joystick askılar, tetristen duvar objeleri, oyun figürlü kupalar, oyun temalı aydınlatmalar, oyun alanını daha da farklılaştıracaktır.

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