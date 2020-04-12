İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Oyunun ölçüsünü kaçıran kedi, kumruyu yaraladı

Oyunun ölçüsünü kaçıran kedi, kumruyu yaraladı
Oyunun ölçüsünü kaçıran kedi, kumruyu yaraladı

Sokağa çıkma yasağı ilan edilen illerden biri olan Aydın’da sokakların boşalması ile birlikte ilginç görüntüler ortaya çıktı.

Oyunun ölçüsünü kaçıran kedi, kumruyu yaraladı - Tıkla İzle

Yaklaşık 1 milyon kişinin yaşadığı ilde görevliler dışındaki herkes evde kalınca sokaklar hayvanlara kaldı. Germencik ilçesinde caddede ava çıkan bir kedi, havada yakaladığı kumru ile bir süre oynadı. Oyunun ölçüsünü kaçıran kedi, kumruyu hırpaladı.

Germencik şehir merkezinde yaşayan Cenk Cerit isimli vatandaş tarafından kaydedilen görüntülerde, sokakta dolaşan bir kedi aynı sokaktaki kumruyu gözüne kestirdi. Uçuş kabiliyetine güvenen kumru, kediye aldırış etmeyince kedi kumruyu havada yakaladı. Kumru ile bir süre oynayan kedi, oyunun ölçüsünü kaçırınca kumru hırpalandı. Bir süre kumru ile oynayan kedi oyundan sıkılınca kumru yoluna devam etti. İlginç görüntüler kameralara yansıdı.

İbrahim Kılınç

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.