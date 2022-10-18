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Öz çocuklarını kaçırıp, sevgilisine eski kocasından fidye istetti

Öz çocuklarını kaçırıp, sevgilisine eski kocasından fidye istetti
Öz çocuklarını kaçırıp, sevgilisine eski kocasından fidye istetti

Denizli’de yaşayan 4 ve 6 yaşlarındaki iki çocuğunu kaçıran anne, sevgilisinden eski kocasını aramasını isteyerek fidye talep ettirdi. Cep telefonu sinyalinden yerleri tespit edilen suç ortağı sevgililer ile alıkoyulan çocuklar, JASAT’ın film gibi operasyonuyla Ankara’da saklandıkları bağ evinde bulundu.

Öz çocuklarını kaçırıp, sevgilisine eski kocasından fidye istetti - Tıkla İzle

 Denizli'nin Çal ilçesinde yaşayan Halil E'den (48) boşanan yabancı uyruklu eşi Fatema E. (25), kentten ayrıldı. En son Gaziantep'te olduğunu ifade ederek eski eşini arayıp çocuklarıyla görüşen Fatema E'den, Suriye'ye kesin dönüş yapacağını aktardığı bu tarihten sonra haber alınmadı.

26 Ağustos 2022 tarihinde sabah çalışmak için tarlaya giden baba Halil E., Develler Mahallesi'ndeki evine döndüğünde 6 yaşındaki oğlu Y.E. ve 4 yaşındaki kızı M.S.E.'nin evde olmadığını görünce büyük bir şok yaşadı. Yakınları ve komşularının da yardımıyla her yerde aradığı çocuklarına ulaşamayan baba, kayıp müracaatında bulundu.

Mehmet Barlas - Semih Can Yılmaz
 

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