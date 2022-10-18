Öz çocuklarını kaçırıp, sevgilisine eski kocasından fidye istetti

Denizli'nin Çal ilçesinde yaşayan Halil E'den (48) boşanan yabancı uyruklu eşi Fatema E. (25), kentten ayrıldı. En son Gaziantep'te olduğunu ifade ederek eski eşini arayıp çocuklarıyla görüşen Fatema E'den, Suriye'ye kesin dönüş yapacağını aktardığı bu tarihten sonra haber alınmadı.

26 Ağustos 2022 tarihinde sabah çalışmak için tarlaya giden baba Halil E., Develler Mahallesi'ndeki evine döndüğünde 6 yaşındaki oğlu Y.E. ve 4 yaşındaki kızı M.S.E.'nin evde olmadığını görünce büyük bir şok yaşadı. Yakınları ve komşularının da yardımıyla her yerde aradığı çocuklarına ulaşamayan baba, kayıp müracaatında bulundu.

Mehmet Barlas - Semih Can Yılmaz



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