Öz kızını öldüresiye döven anneye 1 yıl 6 ay hapis

Olay, 6 Şubat 2021 tarihinde sosyal medyada ortaya çıkarak Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Edinilen bilgiye göre, Kocaeli'nin Körfez ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde yaşayan Nurcan Serçe, kızı D.N.B.'ye (8) uyguladığı şiddet görüntülerini dini nikahlı eşi Hayrettin Bahar tarafından sosyal medyada paylaşılmış ve görüntüler büyük tepki toplamıştı.

Olayın 2019 yılında yaşandığı, şüpheli kadının o tarihte adliyeye sevk edilip serbest bırakıldığı, evde bulunan 6 çocuğun da halen devlet yurdunda olduğu öğrenildi.

Görüntülerin 6 Şubat'ta tekrar gündeme gelmesinin ardından Nurcan Serçe ve görüntüleri çeken dini nikahlı eşi Hayrettin Bahar emniyetteki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Çocuklarımı geri istiyorum, çocuklarımı çok özledim"

Nurcan Serçe'nin, 'çocuk ve altsoyu olan mağdura karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan, dini nikahlı eşi Hayrettin Bahar'ın ise azmettirme suçundan açılan dava, bugün Kocaeli 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Duruşmaya taraf avukatları, tutuksuz sanık anne Nurcan Serçe, üvey baba Hayrettin Bahar ve Adli Tıp Uzmanı Doktor Mustafa Özdemir katıldı. Karar duruşmasında son sözleri alınan anne Nurcan Serçe, “Çocuklarım hala yurtta ve henüz çocuklarımı bana vermediler. Ben çocuklarımı geri istiyorum, çocuklarımı çok özledim. Yeni bir işe girdim, ailemin desteği ile kendime bir ofis açtım. Ben olanlardan dolayı çok pişmanım beraatimi talep ediyorum.

Kasten yaralama suçu ile cezalandırılması öngörüldü”

Adli Tıp uzmanı Doktor Mustafa Özdemir duruşma salonunda davet edilerek, iddiaya konu olan görüntüler izletildi. Bilirkişi Özdemir, "Çocuğun kendisinden hacim olarak büyük bir baskı uygulandığı görünmektedir ancak bunun ne kadar olduğu söylemek mümkün değildir. Görüntülerde çocuğun hayatı tehlike geçirmediği kasten öldürme suçu ile değil kasten yaralama suçu ile cezalandırılabileceği öngörüyorum” diye konuştu.

“Anne Nurcan Serçe'ye 1 yıl 6 ay hapis cezası”

Savunmaların ardından mahkeme heyeti, “Altsoyu kasten öldürmeye teşebbüs suçundan” hakkında dava açılan anne Serçe'ye, "Kasten yaralama suçundan" 1 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, üvey baba Hayrettin Bahar'ın ise beraatine karar verdi.

Fehime Kartal



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