İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Özbekistan, Afganistan ve İran'a uçuşları durdurdu

Özbekistan, Afganistan ve İran'a uçuşları durdurdu
Özbekistan, Afganistan ve İran'a uçuşları durdurdu

Özbekistan, korona virüsü nedeniyle Afganistan ve İran'a uçuşların geçici süreyle durdurulduğunu açıkladı.

Özbekistan, Afganistan ve İran'a uçuşları durdurdu - Tıkla İzle

Özbekistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran ve Afganistan'da korona virüsü vakalarının ve buna bağlı ölümlerinin artması nedeniyle alınan tedbirler hakkında bilgi verildi. Açıklamada, Özbekistan'ın İran ve Afganistan'a uçak seferlerinin durdurulduğu, durum normale dönene kadar bu ülkelere uçuş yapılamayacağı bildirildi. Ayrıca Özbekistan'ın sınır komşusu olan Afganistan sınır kapısında kontrollerin arttırıldığı ve kontrollü geçişlerin yapıldığı aktarıldı.

Daha önce Çin, Japonya ve Güney Kore'ye uçuşların durdurulduğu hatırlatılarak, Özbekistan vatandaşlarına bu ülkelere seyahat etmemeleri tavsiye edildi.

Erhan Altıparmak

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.