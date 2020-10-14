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Özbekistan BM İnsan Hakları Konseyi'ne seçildi

Özbekistan BM İnsan Hakları Konseyi'ne seçildi
Özbekistan BM İnsan Hakları Konseyi'ne seçildi

Özbekistan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulundaki oylamada, İnsan Hakları Konseyi'ne seçildi.

Özbekistan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulundaki oylamada, İnsan Hakları Konseyi'ne 3 yıllığına seçilen 15 yeni ülke arasında yer aldı. Özbekistan, Konseyde Türk dünyasını temsil edilen tek ülke olacak. BM organı olan 47 üyeli Cenevre merkezli İnsan Hakları Konseyi için yapılan oylamada Rusya, Çin, Fransa, İngiltere, Pakistan, Nepal, Senegal, Fildişi Sahili, Malawi, Gabon, Ukrayna, Meksika, Bolivya ve Küba da seçildi. Seçilen yeni ülkeler, 1 Ocak 2021 itibarıyla Konsey'de üç yıl görev yapacak.

Dilmurod Cumabayev
 

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