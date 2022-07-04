Özbekistan'da kanlı protesto: 18 ölü, 243 yaralı

Özbekistan'da 26 Haziran'da kamu tartışmalarına sunulan anayasal değişikliklerine ilişkin yasa tasarısı Karakalpakistan'da protestolara neden olmuş, yüzlerce kişi Karakalpakistan'ın başkenti Nukus'ta bir araya gelerek yasa tasarısına tepki göstermişti.

Özbek yetkililer, bölgede devam eden protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısının 18'e yükseldiğini ve 243 kişinin de yaralandığını bildirdi. Polis ise protestolar sırasında 516 kişinin gözaltına alındığını ve çoğunun daha sonra serbest bırakıldığını açıkladı.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Shavkat Mirziyoyev Nukus'ta devameden protestolarda eylemcilerin polise taş ve silahla saldırdıklarını söyleyerek, "Maalesef siviller ve kolluk kuvvetleri arasında ölüler var” açıklamasını yapmış ve vatandaşların güvenliğinin sağlanması, hak ve özgürlüklerinin korunması ve bölgede asayişin sağlanması için Karakalpakistan'da 2 Ağustos'a kadar sürecek olan olağanüstü hal ilan edildiğini duyurmuştu.