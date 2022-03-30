Özbekistan'da Türk iş adamı Katı: 'Bütün sokaklarda Cumhurbaşkanımızın fotoğrafları var, Türk bayrağı var'

Özbekistan'da Efendi Restoran sahibi Turgay Katı Türk yatırımcılara seslenerek, “Sayın Cumhurbaşkanımızın bugünkü teşrifleri bizi onurlandırdı. En üst düzeyde bir ziyaret gerçekleştirildi. Özbekistan'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelmesi bütün Özbek halkını mutlu ettiği gibi bizi de mutlu etti. Bütün caddelerde, sokaklarda Cumhurbaşkanımızın fotoğrafları var, Türk bayrağı var. Kendimizi İstanbul'da ve Ankara'da gibi hissettik. Böyle güzel bir tablo var. Özbekistan'da, Taşkent'te bir Türk havası esiyor” dedi. Özbekistan'da restoranının 30 yıllık mazisi olduğunu kaydeden Katı, “İşimizi takip ettik. Müşterilerimizi velinimet görüp hizmet ettik, lezzetli yemekler çıkarmaya çalıştık. Sonrasında bugünlere geliyorsunuz” dedi. Türk iş adamlarına tavsiyelerde bulunan Katı, “Özbekistan pazarı, cazip ve çekici bir pazar, hala çekiciliğini koruyor. Burada bütün sektörlerin şans bulabilir. Özbek yatırımcılarla berabere konsorsiyum oluşturup büyük yatırımlara imza atılmasıdır. Türk halkına buradan selam ediyoruz, 85 milyon herkesi davet ediyoruz” dedi.