Özbekistanlı sanatçı Yıldız Osmanova'dan Türkiye'ye mesaj

Özbekistanlı sanatçı Yıldız Usmonova Türkiye'de gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci turu için bir video mesaj yayınladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteklerini ileten Usmonova “Türkiye'de seçim öncesi yapılan görüşmeleri görüyorum, zamanla seviniyorum zamanla üzülüyorum. Çünkü vatan demek büyük devlet olmak demek. Domates, patates ile olmaz. Her şey öyle bitmiyor. Benim demek istediğim vatan sağ olsun diye çok kahramanları da görüyoruz. Kahraman anneler var, orada görüyorum. Ben Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a buradan başarılar diliyorum. Bu kadar devleti kurmak kolay değil. Bir tek Türkiye için değil bu adam Türki devletler için de halklar için de önemli. Ümmet-i Muhammed'e çok lazım böyle bir insan” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdiğini söyleyen Usmonova, “Allah'tan ömür diliyorum Reis'e buradan uğurlar diliyoruz. Biz sizi seviyoruz, seçim hakkım yok ama buradan duacıyım destekçiyim. Onu mutlaka unutmayın, biz buradan seviyoruz, destekliyoruz. Ben 7 sene kaldım Türkiye'de ve ülke o zamandan bu zamana kadar çok değişmiş. Millet her şeyi ekmek ile ölçüyor ama öyle olmuyor. Devletin kaybettiği yerleri yeniden kazanmak kolay değil. Bu kadar mı kazandınız uğurlar diliyorum, başarılar diliyorum. Sayın Recep Tayyip Erdoğan biz sizinleyiz” cümlelerini kullandı.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'e Türkiye'nin ürettiği yerli araç Togg'u hediye ettiği için teşekkür eden Usmanova, “Bir de bizim cumhurbaşkanımıza araba gönderdiğiniz için teşekkür ediyorum. Togg neymiş diyenlere de kızıyorum. Biz binelim siz neymiş Togg'u görün. Vatanını sevmek için birazcık dışarı çıkmak lazım, vatanın kıymetini daha çok bilirsiniz, her şey domates patates değil” ifadelerini kullandı.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.