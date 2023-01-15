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Özcan Bizati: 'Oyuna iyi başladık ve oyunun hakimi bizdik'

Özcan Bizati: 'Oyuna iyi başladık ve oyunun hakimi bizdik'
Özcan Bizati: 'Oyuna iyi başladık ve oyunun hakimi bizdik'

Tuzlaspor Teknik Direktörü Özcan Bizati, Adanaspor maçının ardından “Oyuna iyi başladık ve oyunun hakimi bizdik diyebileceğimiz bir maçtı” ifadelerini kullandı.

Özcan Bizati: 'Oyuna iyi başladık ve oyunun hakimi bizdik' - Tıkla İzle

Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında Tuzlaspor, evinde Adanaspor'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Tuzlaspor Teknik Direktörü Özcan Bizati "Oyuna iyi başladık, oyunun hakimi bizdik diyebileceğimiz bir maçtı. Topun bizde kalma yüzdesi fazla, ceza sahasına girişimlerimiz fazla, girdiğimiz gol pozisyonu fazla ve direkten dönen toplarımız var. Fakat sonuçlandırmada eksikliklerimiz var. Kanatlardan girdiğimizde o sonuçları almamız gerekiyordu ve o sonuçları alamadık. Onlar üzerinde durup bir an önce sonuçlandırma ile ilgili çalışmalar yapıp takımı daha iyi bir konuma getirmek gerekiyor” şeklinde konuştu.

Enes Gümüş

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