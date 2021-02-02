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Özcan Deniz'in oğlunun velayeti için açtığı davanın görülmesine başlandı

Özcan Deniz'in oğlunun velayeti için açtığı davanın görülmesine başlandı
Özcan Deniz'in oğlunun velayeti için açtığı davanın görülmesine başlandı

Özcan Deniz’in eski eşi Feyza Aktan’a oğlu Kuzey’in velayeti için açtığı davanın ilk duruşması görüldü. Duruşmanın ardından açıklama yapan Aktan “Çocuğumun bende kalması için buradayım” dedi.

 Ünlü sanatçı Özcan Deniz 2019 yılında boşandığı Feyza Aktan'a oğlu Kuzey'in velayetinin anneden alınıp kendisine verilmesi için ‘velayetin değiştirilmesi davası' açmıştı.

İstanbul Aile Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada Feyza Aktan hazır bulunurken, Özcan Deniz ise katılmadı. Gizlilik kararı alan mahkeme, duruşmayı kapalı olarak gerçekleştirdi. Delillerin toplanması için ertelenen duruşmanın ardından açıklama yapan Aktan “Çocuğumun bende kalması için buradayım” dedi. Aktan şiddet ile ilgili soruları ise yanıtsız bıraktı.

Melike İnal
 

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