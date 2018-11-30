ÖZE T İZLE | Sarpsborg 2-3 Beşiktaş özet izle goller izle | Sarpsborg - Beşiktaş kaç kaç?

Sarpsborg - Beşiktaş özet izle... UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda Beşiktaş, deplasmanda Sarpsborg ile karşı karşıya geldi.

Siyah - Beyazlılar, mücadelenin ilk yarısında 2-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılmayı başardı.

Mücadelede Beşiktaş'ın gollerini Lens (2) ve Vagner Love kaydetti. Sarpsborg'un golleri ise Rashad Muhammed ve Heintz'den geldi.

Bu sonucun ardından Beşiktaş 7'ye yükseltti. Sarpsborg ise 5 puanda kaldı.

Siyah - Beyazlılar, bu skorla gruptan çıkma şansını son maça bıraktı.





Maçtan dakikalar (İlk yarı)

1. dakikada orta alandan atılan pasla buluşan Rashad Muhammed, Karius'un önde olduğunu görerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

6. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Heintz'in şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0

7. dakikada ceza sahası sağ çaprazından Ljajic'in şutunda top kaleciden döndü.

20. dakikada Ljajic'in pasında Adriano'nun ceza sahası dışı sol çaprazdan şutunda kaleci topu güçlükle kornere çeldi.

34. dakikada Lens'in sağ kanattan ortasında yaşanan karambolde topu önünde bulan Ljajic'in şutunda kaleciyi de geçen meşin yuvarlağı Horn çizgiden kornere çeldi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

62. dakikada sol kanattan Caner'in kullandığı köşe atışında savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topla ceza yayı önünde buluşan Ljajic, pasını Lens'e aktardı. Bu oyuncunun sağ çaprazdan şutu ağlarla buluştu. 2-1

66. dakikada sağ kanattan Lens'in ortasında altıpas noktası üzerinde Love'ın şutu filelere gitti. 2-2

90+1. dakikada Oğuzhan Özyakup'un pasında sağ kanattan ceza sahasına giren Lens, topu kalecinin üstünden ağlara yolladı. 2-3

Stat: Sarpsborg

Hakemler: Harald Lechner, Andreas Heidenreich, Maximilian Kolbitsch

Sarpsborg: Vasyutin, Tveita, Tamm (Jörgensen dk. 50), Horn, Thomassen, Nielsen, Halvorsen, Zachariassen, Heintz (Amin Askar dk. 68), Rashad Muhammed (Jorgen Larsen dk. 89 ?), Mortensen

Yedekler: Aslak Falch, Kristoffer Larsen, Harmeet Singh, Mohammed Usman, Jorgen Larsen

Teknik Direktör: Geir Bakke

Beşiktaş: Karius, Necip Uysal, Adriano (Fatih Aksoy dk. 78), Caner Erkin, Vida, Dorukhan Toköz, Ljajic, Oğuzhan Özyakup, Lens (Erdem Seçgin dk. 90+2 ?), Mustafa Pektemek, Cyle Larin (Vagner Love dk. 58)

Yedekler: Utku Yuvakuran, Rıdvan Yılmaz, Erdoğan Kaya, Erdem Seçgin, Oğuzhan Akgün

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Goller: Rashad Muhammed (dk. 1), Heintz (dk. 6) (Sarpsborg), Lens (dk. 62 ve 90+1), Vagner Love (dk. 66) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Ljajic, Fatih Aksoy, Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş)