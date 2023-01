Özel annelere özel hizmet

Zihinsel Engelli Otizmli Çocukları Koruma Derneği Başkanı Esra İhtiyaroğlu, 10 yıldır özellikle ağır engelli çocuklar ve ailelerine gerek maddi, gerek manevi, gerekse haklarını savunma konusunda destek vermeye çalıştıklarını belirterek, engelli birey sayısının arttığına dikkat çekti.

Özel annelere, cilt bakımı ve güzellik konusunda ücretsiz destek veren güzellik merkezine teşekkür eden İhtiyaroğlu, “Umarım böyle duyarlı esnaflarımızın sayısı artar örnek olurlar” dedi.

İhtiyaroğlu, 19 yaşındaki kızının otizmli olduğunu ifade ederek, “10 yıla aşkın derneğimizde faaliyet gösteriyoruz. Özellikle ağır engelli çocukların ve ailelerine gerek maddi gerek manevi gerekse haklarının savunuculuğu konusunda onlara destek vermeye çalışıyoruz. Benim de 19 yaşında otizmli bir kızım var. Doğal olarak onunla beraber bir çok zorluğu, mutluluğu yaşamaktayım. Bu bağlamda yola çıktık sırt sırta omuz omuza verirsek dertlerimizi sıkıntılarımızı mutluluklarımızı çoğaltırız” dedi.

Duyarlı esnaflarımızın sayısı artar

Trabzon'un manevi ruhu, manevi birliği öne çıktığını kaydeden İhtiyaroğlu, “Bir proje başlattık. Her şey maddiyata bağlı değil özellikle Trabzon'un manevi ruhu, birliği çok öne çıkıyor. Her kes her şeyi paylaşabilir, bu emeğiniz olur, fikriniz olur, zamanınız olur, evde yaptığınız bir kurabiye olur, çocuğunuzun oynamadığı bir oyuncak olur. Paylaşımlar arttıkça mutluluklar da artıyor. Bu bağlamda bir proje başlattık. Bu projemizin alt başlığında da bize destek veren Sevim Alan güzellik merkezi sahibi Özgür hanımda engelli çocuk annelerine cilt bakımı ve güzellik konusunda destek verdiler. Umarım böyle duyarlı esnaflarımızın sayısı da artar örnek olurlar” diye konuştu.

Bekir Koca - Ozan Köse

