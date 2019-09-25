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Özel araçlara sigara denetimi

Özel araçlara sigara denetimi
Özel araçlara sigara denetimi

Orhangazi Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, şehir merkezinde özel araçlara yönelik sigara uygulaması yaptı. Araçta sigara içen bazı sürücülere 153 TL idari para cezası kesildi.

Yeni uygulama kapsamında Trafik Büro Amirliği ekipleri şehir merkezinde özel araçta sigara uygulamasına başladı. Siteler bölgesinde uygulama yapan polis ekipleri hususî araçlarda sigara içilip içilmediği ile ilgili kontroller yaptı. Bazı sürücülere idari para cezası kesildi. Polis ekiplerinin uygulamaları esnasında özel araçta sigara içen bazı sürücülere 153 TL para cezası kesildi. İdari para cezasına çarptırılan bazı sürücüler ise hem tepki gösterdi, hem de uygulama sebebiyle şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bazı sürücüler ise uygulamanın son derece yerinde olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan araç içerisinde sigara içilmesine tepki göstermişti

ABD ziyareti öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, arabada sigara içilmesine tepki gösterip konuyla ilgili yeni bir yasal düzenlemenin de sinyalini vermişti. Öte yandan nargile ve elektronik sigara ile ilgili de mevcut duruma da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Onunla da mücadelemizi sürdüreceğiz!” demişti.

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