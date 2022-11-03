Özel bakım merkezindeki 'yasak elma' otizmli şahsı hayattan kopardı

Olay, 20 Ekim Perşembe günü saat 15.00 sıralarında gerçekleşti. 7 yıldır Sultanbeyli'de bir özel engelli bakım merkezinde kalan otizmli Oğuz Sercan Şevker (31), iddiaya göre elma yerken nefessiz kaldı. Şevker, bakımevinde yapılan ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda kalan Şevker, 12 günün ardından gece saatlerinde hayatını kaybetti. Şevker, Ataşehir'de bulunan Merkez Camii'nde düzenlenen cenazenin ardından Büyükbakkalköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Çocuklarının elma ve benzeri katı gıdalar yememesi gerektiğini belirten aile, ölümünde ihmal olduğunu öne süren aile ise suç duyurusunda bulundu.

Cüneyt Sevindik - Emre Sertdemir







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