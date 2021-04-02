Özel çocuklar hem berber ağabeylerini hem birbirlerini tıraş etti

Ankara'da berberlik mesleğini 25 yıldır sürdüren Enver Tosun, 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü'ne dikkat çekmek adına bir etkinlik düzenledi. Otizmli çocukları berber salonunda ağırlayan Tosun, onları tıraş etti, otizmli çocuklara tıraş yapılmasını öğretti, pasta kesti. Bu etkinliklerin tümü ise, özel gereksinmli bireylerin tıraş olurken zorlandığına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak adına yapıldı.

Etkinlikte yer alan otizmli çocuklardan birisi ise bugünlük berber olmaya karar verdiğini, arkadaşlarını ve berber ağabeylerini tıraş ederek çok mutlu olduğunu söyleyerek, “Oynamak için değil çalışmak için geldik” dedi. Bu sözler salondaki herkesin yüzünde gülümsemeye neden oldu.

Etkinliği düzenleyen ve 22 Kuaför Salonu olan bir markanın proje koordinatörü olarak görev yapan Enver Tosun, kurucu Kadir Alkan öncülüğünde her zaman farkındalık yapma yolunda emin adımlarla ilerlendiğini söyledi. Otizmli gençlerin problemlerinin herkesi ilgilendirdiğini de kaydeden Tosun, “Bugün çok güzel etkinlik düzenledik. ‘Engelsiz Tıraş' adıyla. Otizmli çocukları salonda daha rahat nasıl ağırlarız, onlara daha özgüvenli nasıl hizmet veririz, onun için burada bir etkinlik düzenledik” dedi.

Özel gereksinimli çocukların toplumdan dışlanmaması gerektiğini, topluma kazandırılması gerektiğini belirten Berber Enver Tosun, bu özel gereksinimli çocukların sosyal yaşamda nasıl daha rahat hareket edebileceğine dikkat çekebilmek için bu etkinliğin düzenlendiğinin altını çizdi.

Berber Tosun, bu çocukların tıraş olurken çok zorlandığına dikkat çekerek, “Onlar gürültülü daha yüksek sesli ortamlarda rahatsız oluyorlar. Tiz seslere duyarlılıkları var. Onlar için makine kullanmak daha zor, makas tıraşı daha kolay oluyor onlar için. Gürültülü ortamlardan, kalabalık ortamlardan daha rahatsız oluyorlar” dedi. Meslektaşlarına da önerilerde bulunan Tosun, özel gereksinimli çocuklar geldiğinde onlara sakin ses tonuyla yaklaşmaları, koltuğa oturttuklarında ekipmanları onlara oyunmuş gibi tanıtmaları, gürültünün çok olmadığı ayrı bir salonda tıraş etmeleri tavsiyelerinde bulundu.

Önceden de otizmli çocukları tıraş ettiğini söyleyen Berber Enver Tosun, “Onları tıraş etmek gerçekten çok zor. Durmuyorlar, bağırabiliyorlar, önlük taktığınızda önlüğü çıkarmak için rahatsız oluyorlar. Öğretmenleriyle konuştukça onlardan öğrendikçe daha da çok zorlandıklarını gerek AVM'de gerek diğer sosyal alanlarda daha çok zorlandıklarını öğrendik” dedi.

Berber Tosun, onlara saç kestirdiklerini, onların da bir şey yapabileceğini göstermeyi amaçladıklarını aktararak, “Ben onlara bir teknik gösterirken bir sonrakinde aynısını yaptı. Bu inanılmaz bir şey. Bunu gösterdiğim çocuk 12-13 yaşında. Bir kere böyle kesiyorum dediğimizde diğeri makası, tarağı aldığında aynısını yapabildi” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Berber Enver Tosun, 2 Nisan'a özel, özel gereksinimli çocuklara 22 salonda ücretsiz hizmet verileceği bilgisini de verdi.

Otizmli çocukların öğretmenleri ise bu farkındalık çalışmasıyla çocukların tıraş olduğunu birbirlerini tıraş ettiklerini kaydederek, sürekli iletişim halinde olarak eğlendiklerini ifade etti.

Mevlüt İşli – Erdinç Türkcan - Mustafa Cenik