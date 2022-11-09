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Özel gereksinimli bireyler önlüğü taktı mutfağa girdi, halay eşliğinde hem pişirdi hem de yedi

Özel gereksinimli bireyler önlüğü taktı mutfağa girdi, halay eşliğinde hem pişirdi hem de yedi
Özel gereksinimli bireyler önlüğü taktı mutfağa girdi, halay eşliğinde hem pişirdi hem de yedi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir işletme sahibi, özel gereksinimli bireyleri iş yerine davet ederek, kendilerine pizza ikramında bulundu. Engelli bireyler, kendi pizzalarını yaptı, birbirlerine ikram etti.

Özel gereksinimli bireyler önlüğü taktı mutfağa girdi, halay eşliğinde hem pişirdi hem de yedi - Tıkla İzle

Silopi'de 15 yıldır pizza şubesi işletmecisi ve aynı zamanda pizza ve fastfood ustası Haşim Ekinci, 18 engelli bireyi iş yerine davet etti. Çarşı merkezinde toplanan engelli bireyler Haşim Ekinci'nin iş yerine gelerek çay içip bir süre sohbet etti. Daha sonra engelli bireyler mutfak önlüğü ve bone takarak mutfakta beraber pizza yaptı. Engelli bireylere hamur açmaktan, pizza dizimine kadar yardımcı olan Ekinci, kendileri ile yer yer eğlenerek halaylar çekti. İlçedeki engelli bireyler, pizza yapımı, pişirme aşaması ve kızartma işlemlerinin ardından kendi pişirdikleri pizzaları yedi. İş yeri mutfağında pizza yapımı esnasında yer yer halay çeken engelli bireyler, günün tadını çıkardı.

Ayaz Aliağaoğlu

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