Özel gereksinimli çocukların yer alacağı proje fon desteği kazandı

Her yaştan, her eğitim seviyesinden kadının, ücretsiz eğitimlerle ve alanında uzman mentor ve eğitmenlerin desteğiyle, fikirlerini geliştirmelerine ve gerçekleştirmelerine katkı sunan Brothers Hayata Karışan Kadınlar Platformu'nun ikinci dönemi sona erdi. 10 Mayıs'ta Maslak Kolektif House'da yarışmacı grupların da katılımıyla “Final Pitch” etkinliği gerçekleştirildi. Final etkinliğinde, Brothers Hayata Karışan Kadınlar Platformu mentorları ekibinden Prof. Dr. Itır Erhart, Hande Şekerciler ve Arda Yalkın, Nilay Örnek ve Serdar Kuzuloğlu, IDEMA'dan Sait Beyazyürek ve Galata Business Angels'dan Ata Uzunhasan, Commencis CEO'su Fırat İşbecer, Yemeksepeti kurucusu, Gen Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Aydın, EKA Global Kurucusu, Robert Kolej Mezunlar Derneği Başkanı Arif Akdağ ve Simya-212 VC General Partner'ı Selma Bahçıvanoğlu ile İhtiyaç Haritası İcra Kurulu Üyesi Evren Aydoğan jüri olarak yer aldı.

Başlangıç fonu “Hepimiz Doğayız” grubuna

Son değerlendirmeye kalan “Hepimiz Doğayız”, “Bi'Tıkla”, “65 Hayata Artı Kat”, “Air Archive”, “Tenceren”, “Next Gen Care”, “Renewed Story” ve “Nunu” adlı sekiz grup, projelerini jüriye sundu. Jürinin değerlendirmesinin ardından “Hepimiz Doğayız” grubunun doğada birlikte öğrenmeyi hedefleyen, dezavantajlı gruplardan çocukları da kapsayarak orman okulu oluşturma projesi, başlangıç fonunu almaya hak kazandı.

“Çocuklarda değişim ve gelişim kaçınılmaz”

İzmir'de Bahçeşehir Koleji öğrencileri ile “Neşe Palamudu Orman Okulu”nda çalışmalarına başlayan “Hepimiz Doğayız” grubunda Pakize Kaya Top, Ümran Hancı, Aybüke Özkan, Arzu Kızbaz yer aldı. Proje grubundan Pakize Kaya Top, “Bizim grup olarak buluşma noktamız doğa, eğitim ve çocuk oldu. 2-10 yaş arasındaki çocuklara doğada orman seansları düzenlemek üzere yola çıktık. Bizim diğer orman okullarından farkımız, projemizde özel gereksinimli ve dezavantajlı çocuklara yer veriyor olmamız. Bu anlamda bir depremzede çocukla birlikte çalıştığımızda, ondaki değişim ve gelişimi açıkça gördük. Bu farkı daha çok çocuğun yaşaması gerektiğine inandık. Kazandığımız için çok mutluyuz” dedi.

Grup üyelerinden Öğretim Üyesi Doç. Dr. Arzu Kızbaz ise, “Değişim oluşturabilmek için sormak ve sorgulamak gerekiyor. Bunun da ötesinde doğru hedefleri koyup izini sürmek ve sorumluluk almak. Dolayısıyla hedefimiz hayata karışırken dünyayı değiştirebilmekti. Böyle hedefleri olan tüm kadınlarımızı bu platforma davet ediyorum” diye konuştu.

Grup üyelerinden Biyolog Ümran Hancı, “Doğanın sahibi gibi yaşamak artık sürdürülebilir değil. Doğanın bir parçası olduğumuzu anlamamız ve diğer parçalara zarar vermeden birlikte yaşamamız, birlikte öğrenmemiz fikrinden yola çıktık. Umutlu ve heyecanlıyım” ifadelerini kullandı. Grup üyelerinden Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Aybüke Özkan ise, “Doğa, çocuk için en iyi öğretmendir. Erken çocukluk döneminde doğa ile etkileşim kuran bir çocuğun ekolojik farkındalığı gelişir. Sürdürebilirlik bilincini yaygınlaştırmak adına büyük bir sorumluluk taşıyoruz. Bu platform sayesinde çocuklarımıza bu bilinci kazandıracağımız için çok heyecanlıyız” dedi.

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