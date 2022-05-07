Özel günlerin değişilmez hediyesi saatlere yoğun talep var

Özel günlerde vatandaşların aklına ilk gelen hediye genel olarak saatler oluyor. Anneler Günü'nün gelmesiyle de saatçilerde özel gün yoğunluğu oluştu. Ramazan Bayramı ile Anneler Günü arasında kısa zaman olmasından dolayı saatçilere bir anda talep başladı. Bayramın hemen ardından özel gün mesaisine başlayan saatçi esnafında ise yüzler güldü.

“Anneler Günü'yle birlikte işlerimizde yoğunluk başladı”

Eskişehir'de saatçilik yapan Necdet Acarkan, Anneler Günü'nden dolayı yoğunluk olduğunu söyledi. Annelere alınan saatlerde genelde taşlı ve gösterişli modellerin tercih edildiğini belirten Acarkan, şu ifadeleri kullandı:

“Özel günlerde saatler ilk tercih oluyor. İnsanların 1 tane saati olmuyor. Genel olarak birden çok saate sahip olup kıyafete göre seçim yapıyorlar. Bu durum kadınlarda daha fazla oluyor. Anneler Günü'nün gelmesiyle de işlerimizde yoğunluk başladı. Elbette ki eskisi gibi değil fakat son zamanlardaki iş hacmine göre şu an bir yoğunluk mevcut. Hediye alınacak kişiler anneler olunca taşlı saat modelleri daha çok tercih ediliyor. Biraz daha gösterişli olan saat modellerine talep var. Klasik saatlere de talep var fakat şu zamanların modası taşlı saatler olduğu için talep daha yüksek. Bütçe olarak insanlar uygun ve orta fiyatlı ürünleri tercih ediyor. Ortalama 500 liraya kadar olan modelleri almak istiyorlar. Bin lira ve üzerindeki saat modelleri çok fazla tercih edilmiyor.”



Ali Furkan Çetiner

