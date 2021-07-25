Özel güvenlik kıyafeti giyip iş yerini soydular

Olay, 3 Haziran'da Avcılar'da bir iş yerinde meydana geldi. Özel güvenlik kıyafeti giyerek iş yerinin kapısını dakikalarca zorlayan 2 hırsız, içeriye girdikten sonra dakikalar içerisinde 3 adet dizüstü bilgisayarı çaldı.

O anlar güvenlik kamerasına yansırken, hırsızların rahat tavırları bu kadarına da pes dedirtti.

Olayla ilgili inceleme başlatan polis, tespit edilen şüphelilerden M.K. (26) isimli şahsı 24 Temmuz günü saat 20.00 sıralarında Başakşehir Şahintepe Mahallesi'ndeki evinde yakalayarak gözaltına aldı.

Yapılan araştırmalarda şüphelilerin olayda kullandıkları aracın da çalıntı olduğu ortaya çıktı.

Yakalanan şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilirken, diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Sadık Kahraman

