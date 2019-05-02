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Özel halk otobüsü alt geçitte kaza yaptı: 8 yaralı

Özel halk otobüsü alt geçitte kaza yaptı: 8 yaralı
Özel halk otobüsü alt geçitte kaza yaptı: 8 yaralı

Kayseri'de yağan yağmur sonrasında alt geçitte kontrolünü kaybeden özel halk otobüsü duvara çarptı. Kazada yaralanan 8 kişi hastanelere kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Büyükşehir Belediyesi karşısında bulunan alt geçitte, yağan yağmur sonrasında kayganlaşan yolda içinde yolcu bulunan 38 AB 156 plakalı özel halk otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda duvara çarparak durabildi. Meydana gelen kaza sonrasında olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, yol trafiğe kapatıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 8 yaralı daha sonra ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. 

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

Turan Bulut - Eren Kan

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