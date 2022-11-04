Özel halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Kaza, Sapanca ilçesi Göl Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adapazarı istikametinde seyir halinde olan M.K. idaresindeki 54 J 6522 plakalı özel halk otobüsü ile karşı yönden gelen Hüsamettin Uygur yönetimindeki 54 SL 890 plakalı Toyota marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Hüsamettin Uygur ve otobüste bulunan 5 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobil sürücüsü Uygur'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Yusuf Ersoy

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