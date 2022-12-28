Özel halk otobüsü şoförlerinden İBB önünde protesto

İBB'nin sübvanse ettiği özel halk otobüsleri ile İstanbul Ulaşım AŞ otobüsleri, İETT çatısı altında birleşti. Karayolu Taşımacılık Emekçileri Sendikası (KATAŞ SEN) üyeleri, İETT şoförleriyle aynı çalışma şartlarında olmadıklarını dile getirerek İBB önünde basın açıklaması düzenledi. Sendika üyeleri, şartlarının düzeltilmesi için İBB, İETT, kooperatifler ve halk otobüsü sahiplerine çağrıda bulundu. Yapılan basın açıklamasının ardından grup, dilekçelerini İBB'ye iletti.

“Şoförlerin psikolojisini bozuyorsunuz”

Şoförlerin yaşadıkları sorunları dile getiren KATAŞ SEN Şahin Başaraner, “Otobüslerdeki kameralar, bizlerin güvenliğini sağlıyor, halkımızın güvenliğini sağlıyor. Arabada 10-12 tane kamera var, bunu yapın. Ancak şoförlerin önüne koyduğunuz, yapay zeka ile yönlendirdiğiniz casus kamerayı her gün 18- 20 saat çalışan şoförün gözüne odaklayıp, şoförlerin psikolojisini bozuyorsunuz. Çalışma azmini kırıyorsunuz” dedi.

Caner Sönmez - Davut Has

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