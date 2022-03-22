Özel Harekat polisinden gururlandıran klip

Van'da emniyet teşkilatının ‘çelik bileği' olarak adlandırılan Polis Özel Harekatın 39. yıldönümü dolayısıyla özel bir klip hazırlandı. Hakkari Emniyet Müdürlüğünün de desteğiyle hazırlanan klipte, PÖH'ün bir günü yer aldı.

Ayrıca klipte PÖH'ün Van Gölü, dağlık arazi, orman ve kapalı alanda icra ettiği operasyonlar da yer aldı.

Hem karada hem havada hem de suda görev alan PÖH, engebeli arazinin yanı sıra kış mevsiminin getirdiği zorluklara rağmen görevini başarıyla yerine getiriyor.

Azim ve kararlılıkla görevini icra eden PÖH, görev yaptığı bölgenin huzur ve güvenini sağlıyor. Hazırlanan klipte PÖH'ün nefes kesen operasyonu göğüs kabarttı.