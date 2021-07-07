İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Özel hastanede asansöre binme kavgası

Özel hastanede asansöre binme kavgası
Özel hastanede asansöre binme kavgası

Esenyurt’ta özel bir hastanede asansöre binmek isteyen anne-kız ile o sırada asansöre binen bir adam arasında tartışma yaşandı. Asansördeki şahıs, anne ile kızına saldırırken, yaşanan o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Özel hastanede asansöre binme kavgası - Tıkla İzle

Olay, geçtiğimiz hafta Esenyurt'ta bulunan bir özel hastanede yaşandı. İddiaya göre, aşı olmak için hastaneye giden Havva D. ile kızı yukarıya çıkmak için asansöre doğru yöneldi. Bu sırada asansörde bulunan ismi öğrenilemeyen bir şahıs, anne ile kızın asansöre binmesine izin vermedi. Bu tepki üzerine anne Havva D., “Siz inin o zaman biz binelim niye biz binemiyoruz” diye adama tepki gösterdi. Annenin tepkisi üzerine sinirlerine hakim olamayan adam, anne ile kızın üzerine yürüyerek saldırmaya başladı. Araya giren vatandaşlar ve güvenlik görevlileri olayın büyümesini önleyerek tarafları ayırmaya çalıştı. Yaşanan arbede anları güvenlik kamerasına yansırken anne ile kız polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Erdal Can İçelli

İLGİLİ HABER
Arnavutköyde tekmeli yumruklu kavga kamerada Arnavutköy'de tekmeli yumruklu kavga kamerada
İLGİLİ HABER
Arkadaşları ile kavga edip yaşadıkları evi yakmaya çalıştı Arkadaşları ile kavga edip yaşadıkları evi yakmaya çalıştı
İLGİLİ HABER
Pazarda kadınlar kavga etti, erkekler güçlükle ayırdı Pazarda kadınlar kavga etti, erkekler güçlükle ayırdı

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.