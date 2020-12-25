Özel izinle dünya evine girdiler

Artvin'de evlenme kararı alan Fatma Özçelik ve Ali Erdem çifti, korona virüs tedbirleri çerçevesinde düğün yapamayınca yetkililerden 1 saat izin alarak dünya evine girdiler. 1 saatlik olsa bile gelinlik giymek isteyen Fatma Özçelik, hayali kurduğu gelinliğini giymenin mutluluğunu yaşadı.

Artan vakalar nedeniyle Korona virüs tedbirleri kapsamında düğün ve nikah törenleri yasaklanınca Fatma Özçelik ve Ali Erdem çifti, planladıkları düğün törenin yapamadılar. Baba ocağından gelinliğiyle çıkma isteyen Fatma Özçelik, damat tarafının İl Emniyet Müdürlüğü'nden 1 saatlik özel izin almasıyla düğün merasimini gerçekleştirdiler.

Sayılı davetliler eşliğinde, sosyal mesafe ve maske kuralına uygun bir şekilde gerçekleşen düğünde, bölgeye özgü örf ve adetler eşliğinde gelin baba ocağından gelinliğiyle çıkartıldı.



Hayalini kurduğu gelinliği 1 saatliğine olsa bile giymenin mutluluğunu yaşayan Fatma Özçelik, “Normal düğün olsaydı çok daha kalabalık olurdu. Malum bu süreçten dolayı birçok insanı davet edemedik. Çok yakın olan akrabalarımız eşliğinde pandemi kurallarına uyarak sade bir düğün yaptık. Umarım bir an önce bu salgından kurtuluruz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan çiftin düğünleri kışa denk gelince, gelin ve damadın dış mekan fotoğraf çekimleri kar eşliğinde yapıldı. Çift doğal güzelliğiyle ünlü Borçka Karagöl'ün karla kaplı muhteşem doğası eşlinde bu mutlu günlerini ölümsüzleştirdiler.

Adem Güngör

