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Özel Kalem Gürcan Balık'ın tahliyesi durduruldu

Özel Kalem Gürcan Balık'ın tahliyesi durduruldu
Özel Kalem Gürcan Balık'ın tahliyesi durduruldu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine tahliye kararı çıkan eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün ve dışişleri bakanıyken Ahmet Davutoğlu’nun özel kalem müdürlüğünü yapan Gürcan Balık’ın tahliyesi durduruldu.

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ve dışişleri bakanıyken Ahmet Davutoğlu'nun özel kalem müdürlüğünü yapan Gürcan Balık'ın bugün “FETÖ üyeliği” suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılıp “konutunda ikamet etme ve yurt dışına çıkmama” koşuluyla sanığın tahliyesine karar verilmişti. Bu karara Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. İtirazı değerlendiren Ankara 30. Ağır Ceza Mahkemesi, Balık hakkında tutuklamaya dönük yakalama kararı çıkardı. Balık, bu karar sonrası yakalanıp tekrar Sincan Cezaevi'ne gönderilecek.  

Musa Erdoğan
 

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