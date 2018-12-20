Özel Kalem Gürcan Balık'ın tahliyesi durduruldu

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ve dışişleri bakanıyken Ahmet Davutoğlu'nun özel kalem müdürlüğünü yapan Gürcan Balık'ın bugün “FETÖ üyeliği” suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılıp “konutunda ikamet etme ve yurt dışına çıkmama” koşuluyla sanığın tahliyesine karar verilmişti. Bu karara Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. İtirazı değerlendiren Ankara 30. Ağır Ceza Mahkemesi, Balık hakkında tutuklamaya dönük yakalama kararı çıkardı. Balık, bu karar sonrası yakalanıp tekrar Sincan Cezaevi'ne gönderilecek.

Musa Erdoğan

