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Özel sporculardan Covid 19'a yakalanan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a dua

Özel sporculardan Covid 19'a yakalanan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a dua
Özel sporculardan Covid 19'a yakalanan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a dua

Avrupa ve Dünya Şampiyonu özel sporcular Covid 19’a yakalanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için dua videosu yayınladı.

Özel sporculardan Covid 19’a yakalanan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a dua - Tıkla İzle

Dünya Şampiyonu Özel sporcu İrem Öztekin, Ali Topaloğlu Dilara Çevik ile Avrupa Şampiyonu Özel sporcu İrem Merve Uzun, İrem Emirhan Akçakoca, Münevvere Yılmaz, İrem Salih Öztankal, Kardelen Demir ve diğer özel sporculardan Abdullah Emre Kara, Hülya Zeynep Akçay Eymen Tokmakları Covid 19'a yakalanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için dua videosu yayınladı. Yayınladıkları videolarda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a acil şifalar dileyen özel sporcular Erdoğan çiftine bir an önce sağlıklarına kavuşma temennisinde bulundular.

Hidayet Türkyılmaz
 

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