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Özel sporculardan oluşan Kayak Milli Takımı, Dünya Şampiyonası yolunda

Özel sporculardan oluşan Kayak Milli Takımı, Dünya Şampiyonası yolunda
Özel sporculardan oluşan Kayak Milli Takımı, Dünya Şampiyonası yolunda

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Kayak Milli Takımı, 5-11 Mart 2019 tarihleri arasında gerçekleşecek olan 2019 INAS Kayak Dünya Şampiyonası'na katılmak üzere Fransa'ya hareket etti.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Kayak Milli Takımı'nın kafile başkanlığını Federasyon Asbaşkanı Aydın Koç yaparken, "Ülkemizde gerçekleşecek Atletizm Avrupa Şampiyonası ve Fransa'da gerçekleştireceğimiz Dünya Kayak Şampiyonası'nda özel sporcularımızın başarısına birer kez daha şahit olacağız inşallah. Bizlerden dualarını esirgemeyen başta Başkanımız ve Yönetim Kurulu arkadaşlarımız olmak üzere ailelerimize teşekkür ediyoruz" dedi.

İnas Dünya Kayak Şampiyonası'nda ülkemizi Ayşe Kader Yavuz, Tuba Çelik, otizmli ikizler Aliye Zeynep Bingül ve Muhsin Murat Bingöl, idareci Ünal Bingül, antrenörler Erol Karabulut ve Zehra Şahin temsil edecek.  

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