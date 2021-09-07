Özel uçaklarla gelip 3 gün 3 gece düğün yaptılar

Bodrumun en lüks otellerinden birinde konaklayan misafirler, 3 gün 3 gece müthiş bir organizasyon ile ağırlandı. Rami El Hakim ve Maria Ghostine çiftinin düğünü için İsviçre, İspanya, Yunanistan, İngiltere ve Lübnan'dan özel uçaklarla gelen 300ü aşkın misafir, ilk gün akşam yemeğine, ikinci gün sahil partisine ve üçüncü gün de Bodrum'un en lüks otelinde düğüne katıldı.

Üç gün boyunca Bodrum'da ağırlanan misafirler organizasyondan ve yapılan etkinliklerden oldukça memnun ayrıldı. Düğün için Bodrum'un Lübnan'ın en büyük etkinlik firmaları tarafından 1 sene önce önerildiği öğrenildi. Organizasyon için İstanbul ve Bodrum'dan yerel tedarikçiler de dahil olmak üzere toplam 12 firma ve 125 personel görev aldı.

Eren Ayhan