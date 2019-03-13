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Özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanlarına operasyon! 44 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanlarına operasyon! 44 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanlarına operasyon! 44 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı olan sivil, örgütün gizli ve sifreli haberleşme programı olan bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen 44 şüpheli hakkında Ankara ilinde gözaltı kararı verilerek yapılan operasyon sonucunda, Bylock Kullanıcısı olduğu belirlenen 11 şüpheli yakalandı. Gözaltı kararı verilen diğer FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olan şüphelilerinin yakalanmasına yönelik işlemler devam ettiği bildir

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