Özel yetiştirilen arılar görev başında

DPÜ Biyoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Süleyman Topal, arılar sayesinde özellikle ayçiçeğinde bereketli bir dönem geçirmeye öngördüklerini dile getirdi. Ekili alan bölgesine 3 arı kovanı yerleştirdiklerini ifade eden Topal, "Üniversitemizin atıl vaziyetteki 180 dönümlük arazisine, bölge üreticilerimizin de teşvik edilmesi amacıyla yağlık ayçiçeği, levanta ve aromatik bitkiler ektik. Özellikle ayçiçeğinin tozlaşması için arılara ihtiyaç var. Projemize Sema Çetinkaya hocamızı da dahil ettik. Bölgeye 3 kovan arı yerleştirdik" diye konuştu.

DPÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyokimya Öğretim Görevlisi Sema Çetinkaya, "Kütahya arısı ile çalışıyoruz. Bal için bitki örtüsü flora çok önemli. Ayçiçek tarlaları ile kendi floramızı zenginleştirdik. Ayçiçek balı Covid-19'dan tutun, bir çok alerjik reaksiyenlar için fayda gösteren bal çeşididir. Şu an arılarımız kışa rahatlıkla geçirebilecekleri bal potansiyelini oluşturdular. Projeye beni dahil eden hocalarıma teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Çetinkaya, ilk bal hasadının 2 hafta içerisinde alınabileceğini sözlerine ekledi.

Arıların çiçekten çiçeğe konup güneşin altında dans ederek polen taşıması, İHA kamerası tarafından görüntülendi.

Hüseyin Efe

