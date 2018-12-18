Özel yurt tercihlerinde velilerin ihmal ettiği 5 nokta

Öğrenci yurdu seçerken dikkat edilmesi gereken beş önemli nokta belirledik, bu yazımızda yurt seçerken velilerin dikkatinden kaçan bu kritik noktaları inceleyeceğiz.

Ucuz yurt, düşük hizmet kalitesi

Öğrencinin öğrenimine konsantre olabileceği konforlu bir yurt yerine ekonomik sebeplerden ötürü ucuz fiyatlı yurtlar tercih edilmektedir. Ucuz yurtların oluşturacağı hizmet kalitesi sorunları ile öğrencinin eğitim ve başarı yolcuğuna zarar gelmesi kuvvetle muhtemeldir.

Gerekli araştırmalardan geçmeyen yurt tercihi

Tercih edilen yurdun hizmet kalitesi ve verdiği hizmetin detayları araştırılmalıdır. Kalitesiz hizmet alan öğrenci; stres dolu ve başarıya odaklanmasını zorlaştıracak bir eğitim dönemi ile baş başa kalabilir.

Gizli giderleri fark etmemek

Tercih edilen yurdun üniversiteye yakın mesafede olması avantaj olacaktır. Yurt-üniversite arasındaki ulaşım mesafesi düşünülerek, yol gideri ve zaman kaybı hesaplanmalıdır.

Yemek seçen öğrenciler için akşam yemeği fiyata dahil bir yurtta kalmak mantıklı olmayacaktır.

İşletmeyi ve idareciyi iyi tanımamak

Yurdun fiziki şartlarının dört dörtlük olması yetmez. Öğrencinin yurtta huzurlu ve güvenli bir şekilde barınabilmesi için idareci ve öğrenci sürekli iletişimin halinde olmalıdır. Yurt müdürü ya da işletme yetkilisi empatiden yoksun kimseler ise öğrencilerin kendi aralarında sene içerisinde yaşayacakları muhtemel sorunlar bile can sıkmaya yetecektir.

Bilene danışmamak

“Kimse ayranım eşki demez.” diye bir atasözümüz var. Öğrencinize yurt seçerken sadece yurtları gezip onlardan kendilerini tanıtmasını beklemeyin. Mümkünse o yurtta kalmış öğrenciler ile irtibata geçin.

Eğer uzaktaysanız öğrenci yurtlarını detaylı özelliklerine göre sıralayıp karşılaştırma imkanı veren yurtlarfiyatlar.com sitesi üzerinden bilgi edinmeye çalışın.

Kolaylıklar diliyoruz.

İyi yurt iyi gelecek!



Kaynak: yurtlarfiyatlar.com