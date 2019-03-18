Özelmacıklı: 'Konut satışları güven endeksine bağlı'

Gayrimenkul sektöründe Şubat ayı konut satış istatistikleri açıklandı. Buna göre 2019 Şubat ayında 78 bin 450 konut satıldı. Türkiye genelinde konut satışları 2019 Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,2 oranında azalarak 78 bin 450 oldu. İpotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 68,2 oranında azalış göstererek 8 bin 890 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 11,3 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 92,1 artarak 3 bin 321 oldu.

Konut satışlarının tüketici ve inşaat sektörü güven endeksine bağlı olduğunu ifade eden Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı “Özellikle Şubat ayında tüketici güven endeksi 57,8 iken, inşaat sektörü güven endeksi 51,8 olmuştu. Bu endeksler şimdiye kadarki en düşük seviyelerde ve özellikle konut satışlarında çok etkili. Özellikte inşaat sektöründe faaliyetleri kısıtlayan temel faktörler talep yetersizliği ve finansman sorunları” dedi.

“Emlak Bankası yeni modeller geliştirmeli”

Konut satışlarının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18.2 azaldığını belirten Özelmacıklı, “Toplam satışlar içinde ipotekli konut satışları yüzde 30 seviyelerinden Şubat ayında yüzde 11.3‘e düştü. Aslında satışların önündeki en önemli engel konut kredisi faiz oranları. Türkiye Emlak Katılım Bankası ile yeni finansal modellerin geliştirilebileceğine inanıyorum. Özellikle konut hesabında verebilecek destekler yanında, kura yöntemi ile para toplayan SPK veya BDDK kontrolünde olmayan şirketler için de düzenleme sağlamalıdır. Bu birikimler mutlaka mevduata dönüşmeli, yeni finansman modellerine yardımcı olmalı” dedi.

“Yabancılara satışın payı artıyor”

2019 yılında yabancılara satışın gittikçe artacağını da belirten Özelmacıklı, “Yabancılara konut satışına yönelik istatistiklerimiz geriden gelmeye devam ediyor. Örneğin satış vaadi ile yapılan satışlarda tapu işlemleri sonraki dönemlere yayılıyor. 2018 yılının son çeyreğinde düşürülen vatandaşlık tutarı ve KDV istisnaları ile toplam satışlardaki yabancı payı gittikçe arttı. Yabancılara satışın toplam satışlar içindeki payı Şubat ayında yüzde 4,23 oldu. Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 92,1 artarak 3 bin 321 oldu” dedi.